МИД РФ увидел в выступлении Макрона ноты ядерного шантажа

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Последнее выступление президента Франции Эммануэля Макрона показало амбиции Парижа, в которых звучат нотки ядерного шантажа. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Наружу вырвались амбиции Парижа стать ядерным "патроном" всей Европы, предоставив ей свой ядерный зонтик, чуть ли не на замену американскому. Стоит ли говорить, что это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников", – отметило ведомство.

Министерство подчеркнуло, что потенциал французских ядерных сил несопоставим с США. По данным МИД РФ, Париж имеет 56 единиц носителей ядерных боезарядов, а Вашингтон – 898.

Кроме того, ведомство подчеркнуло, что выступление французского лидера сбросило маски, демонстрируя, кто возглавляет партию войны и делает ставку на продолжение конфликта на Украине.

Также министерство назвало высказывания Макрона угрозой в адрес РФ. МИД объяснил, что Москва, в свою очередь, никогда не угрожала Парижу. Макрон же убеждает своих граждан в существовании мнимой "экзистенциальной угрозы" с российской стороны, указало ведомство.

"На самом же деле Россия никогда не угрожала Франции, а, наоборот, помогала ей отстаивать независимость и суверенитет в двух мировых войнах", – добавил МИД.

В своем обращении к нации 5 марта французский президент заявил, что Россия является угрозой для Франции и Европы. Он отметил, что российская сторона укрепляет свою армию и к 2030 году планирует усилить вооруженные силы еще 300 тысячами солдат, тремя тысячами танков и 300 самолетами.

Кроме того, Макрон сообщил о решении начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.

