Лавров назвал нервозными заявления Макрона о России и Украине

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Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о риске поражения Украины и угрозе Европе со стороны России выглядят нервозными, считает глава российского МИД Сергей Лавров.

"Макрон, как я понимаю, вчера в своем таком пространном, довольно нервозном заявлении сказал, что нельзя допустить, чтобы война закончилась капитуляцией Украины. От "стратегического поражения России" до капитуляции Украины, в общем-то, дистанция большого размера, и хотя бы они нашли в себе силы эту дистанцию пройти", – приводит слова дипломата ТАСС.

Лавров назвал угрозой России ядерную риторику Макрона. Он подчеркнул, что французский лидер может пойти на "совершенно бездумные поступки" ради спасения ситуации внутри своей страны. По словам главы МИД России, это видят даже в НАТО и Евросоюзе.

В своем обращении к нации французский президент заявил, что Россия является угрозой для Франции и Европы. Он отметил, что российская сторона укрепляет свою армию и к 2030 году планирует усилить вооруженные силы еще 300 тысячами солдат, тремя тысячами танков и 300 самолетами.

Кроме того, Макрон сообщил о решении начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.