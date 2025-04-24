Шойгу: РФ оставляет право применить ядерное оружие в случае агрессии Запада

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны западных государств против нее или Белоруссии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что Москва "внимательно следит за военными приготовлениями" европейских стран. По его словам, в случае совершения другими государствами недружественных действий, которые могут представлять угрозу, Россия считает "правомерным принятие симметричных и асимметричных мер", которые будут необходимы для пресечения подобных угроз или предотвращения их повторения в будущем.

Секретарь Совбеза также отметил, что ядерное сдерживание используется в отношении стран и военных коалиций, которые рассматривают Россию в качестве возможного противника, а также обладают оружием массового поражения или серьезным боевым потенциалом сил общего назначения.

Шойгу добавил, что ядерное сдерживание распространяется в том числе и на страны, предоставляющие свою территорию или ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против России.

"Задачи обеспечения целостности единого оборонного пространства России и Белоруссии, совместной реализации мероприятий по стратегическому сдерживанию были закреплены в принятых в декабре 2024 года Концепции безопасности Союзного государства и Договоре между Российской Федерацией и Республикой Белоруссией о гарантиях безопасности", – напомнил секретарь Совбеза.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что никакие международные обязательства России не определяют порог ядерного сдерживания.

Глава Генштаба подчеркнул, что обновление ядерной доктрины было обусловлено "негативными изменениями военно-политической обстановки" в мире. По его словам, границы ядерного сдерживания определяются лишь "необходимостью удержания агрессора и нейтрализации угроз".