МИД РФ призвал экс-главу Литвы Грибаускайте спросить Париж о ядерном оружии

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила экс-президенту Литвы Дали Грибаускайте позвонить в Елисейский дворец после ее слов о том, что ядерное оружие России уже не вызывает страха у других стран.

"Там могут составить ей достойную компанию на тему ядерных зонтиков", – цитирует дипломата РИА Новости.

В своем обращении к нации 5 марта французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Россия является угрозой для Франции и Европы. В связи с этим Макрон сообщил о решении начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.

В свою очередь, в МИД России подчеркнули, что выступление французского лидера показало амбиции Парижа, в которых звучат ноты ядерного шантажа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал путем к большой трагедии заявление Макрона о ядерном оружии.

В то же время секретарь СБ РФ Сергей Шойгу предупредил, что Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие в случае агрессии со стороны западных государств. Он подчеркнул, что Москва следит за военными приготовлениями Европы и готова к симметричным и асимметричным мерам для предотвращения угроз.

