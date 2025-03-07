Володин назвал путем к большой трагедии заявление Макрона о ядерном оружии

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Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости начать дискуссию об использовании ядерного оружия и продолжении войны – путь к большой трагедии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Надо ли это французам и гражданам европейских государств? Конечно, нет", – сказал Володин.

По его словам, французский президент претендует на роль общеевропейского лидера и создает огромные проблемы Евросоюзу и Франции в частности, не задумываясь о последствиях.

Председатель Госдумы уверен, что Европу сильно беспокоит приход к власти в США президента Дональда Трампа. Кроме того, на выборах в ЕС стали побеждать правые и консерваторы, в то время как Европа продолжает находиться в затяжном экономическом кризисе – за весь прошлый год ВВП еврозоны вырос на 0,7%.



"Экономика Германии находится в рецессии и снижается уже полтора года. В плачевном состоянии экономики Австрии и Италии. Падает объем промышленного производства во Франции", – перечислил Володин.

Поэтому, уверен российский политик, Парижу, Лондону, Киеву, Варшаве важно сохранить текущую политическую власть, а для этого им нужна война на Украине под предлогом обеспечения безопасности европейских стран.

"Ближайшее время покажет, способна ли Европа принять правильное решение, руководствуясь интересами людей, а не наполеончиков и клоунов", – заключил Володин.

Ранее Макрон заявлял, что Россия является угрозой не только Франции, но и всей Европе. Он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.

В МИД России подчеркнули, что выступление французского лидера показало амбиции Парижа, в которых звучат ноты ядерного шантажа. Владимир Путин уточнял, что противники хотят вернуться во времена нашествия Наполеона Бонапарта на Россию, однако забывают, чем оно кончилось.

