Лавров: Россия не будет выдвигать предложений по истекающему ДСНВ

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Россия не станет выдвигать предложения по истекающему Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

По словам министра, на данный момент от Вашингтона никаких двусторонних инициатив не поступало. Было выдвинуто только предложение о трехсторонней встрече с Китаем.

Лавров добавил, что администрация экс-президента США Джо Байдена разваливала все инструменты контроля над вооружениями. Нынешняя администрация Дональда Трампа пока к этой теме не возвращается.

Ранее министр иностранных дел России сообщил, что Евросоюз и НАТО в целом скептически относятся к идее введения миротворческих сил на Украину. Это предложение поддержали только балтийские страны.