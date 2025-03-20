Шойгу заявил, что бряцание ядерным оружием со стороны Макрона угрожает всему миру

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Бряцание ядерным оружием со стороны президента Франции Эммануэля Макрона несет прямую угрозу всему миру, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

"Это также имеет особое значение в контексте членства Франции в клубе участников ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. – Прим. ред.)", – цитирует Шойгу ТАСС.

По его словам, Москва относится к заявлению Парижа со всей серьезностью, несмотря на мнение большинства специалистов о том, что рассуждение о французском "ядерном зонтике" над Европой является лишь попыткой подчеркнуть свою значимость.

"Заявления Макрона сделаны не на пустом месте, они отражают те антироссийские настроения, которые царят сегодня в Европе", – добавил секретарь Совбеза.

Риторика французского президента была подхвачена другими лидерами Евросоюза, в первую очередь главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Шойгу добавил, что последняя все настойчивее призывает поддержать ее программу "Перевооружим Европу", которая подразумевает выделение около 800 миллиардов евро.

Ранее Макрон заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза. В это же время премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил против идеи распространения ядерного оружия в Европе. Он отмечал, что сделает все возможное для предотвращения увеличения доступности такого оружия.

