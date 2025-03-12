Лавров назвал забавным план Макрона защитить всех ядерными боеголовками Франции

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Глава российского МИД Сергей Лавров назвал забавным намерение президента Франции Эммануэля Макрона защитить всех "тремя или четырьмя ядерными боеголовками". Об этом дипломат заявил в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

"Это была довольно забавная речь со стороны Макрона (она, кстати говоря, касалась и НАТО), так как он заявил, что Франция сумеет "защитить" всех своими тремя или четырьмя ядерными боеголовками", – сказал Лавров.

В своем обращении к нации 5 марта французский президент заявил, что Россия является угрозой для Франции и Европы. В связи с этим Макрон сообщил о решении начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.

В свою очередь, в МИД России подчеркнули, что выступление французского лидера показало амбиции Парижа, в которых звучат ноты ядерного шантажа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал путем к большой трагедии заявление Макрона о ядерном оружии.