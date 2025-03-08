Песков уличил Францию во лжи и нарушении минских договоренностей

Фото: kremlin.ru

Франция неоднократно лгала, в том числе относительно выполнения минских договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Видео с этим высказыванием представителя Кремля было опубликовано в телеграм-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

"Лжи было много со стороны Франции. Ведь мы помним заявление (экс-президента Франции Франсуа. – Прим. ред.) Олланда, когда он говорил о том, что, собственно, к минским договоренностям никто серьезно не относился", – подчеркнул Песков.

Он также отметил, что в Москве не забыли, что в 2014 году в числе других европейских политиков министр иностранных дел Франции подписал документ, гарантировавший Виктору Януковичу, который тогда был президентом Украины, его политическое будущее. Однако затем произошел переворот, что означает, что Франция и остальные страны не выполнили свои гарантии, отметил пресс-секретарь российского лидера.

"Это была ложь самая настоящая, об этом господин Макрон ничего не упомянул", – обратил он внимание, прокомментировав таким образом недавние заявления французского президента Эммануэля Макрона, который обвинил Россию во лжи относительно украинского кризиса.

Ранее Макрон заявил о готовности к диалогу с Владимиром Путиным в определенный момент. Французский лидер отметил, что поговорит с российским коллегой, когда политические лидеры Евросоюза и президент Украины Владимир Зеленский посчитают, что для этого настало подходящее время.