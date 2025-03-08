МИД Франции: Европа не обсуждает количество войск для отправки на Украину

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Европа обсуждает лишь возможность отправки военнослужащих на Украину, а не их количество, заявил спикер МИД Франции Кристоф Лемонд. Его слова, ссылаясь на украинские СМИ, приводит ТАСС.

"Чиновники в Европе обговаривают возможное размещение европейских сил после подписания соглашения (о мире. – Прим. ред.)", – отметил Лемонд.

Он также обратил внимание, что размещение военных сил Европы на территории Украины остается только одним из возможных вариантов развития событий.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что страна намерена провести встречу начальников генеральных штабов вооруженных сил государств, поддерживающих киевский режим, для обсуждения возможного размещения европейского контингента на Украине.

Согласно идее Макрона, европейские силы, которые могут быть размещены на Украине, не будут участвовать в боевых действиях на линии фронта, а будут контролировать выполнение мирного соглашения после его подписания.