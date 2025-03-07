Guardian: в ЕС разработали план по защите неба Украины от российских ракет

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В Евросоюзе разработан план по защите неба Украины от российских ракетных атак. Об этом сообщает The Guardian.

Программа под названием "Небесный щит" предполагает отправку на Украину 120 истребителей, которые будут патрулировать территорию страны на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения. Их основной задачей станет перехват крылатых ракет и беспилотников, направляющихся к объектам критической инфраструктуры.

Издание подчеркивает, что план рассчитан на реализацию силами Евросоюза, независимо от НАТО.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон назвал Россию угрозой для Франции и Европы. Он отметил, что российская армия к 2030 году будет усилена еще 300 тысячами солдат, тремя тысячами танков и 300 самолетами.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления французского лидера выглядят нервозными. В это же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что Макрон не сказал ничего о том, что НАТО "шагала семимильными шагами" в сторону российской границы.

