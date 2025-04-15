Лавров: страны ЕС скептически относятся к введению миротворческих сил на Украину

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Большая часть стран – членов Евросоюза и НАТО скептически относится к идее размещения миротворческих сил на территории Украины. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью изданию "Коммерсантъ".

По словам министра, многие европейские государства не поддерживают предложение Великобритании и Франции о введении миротворческих подразделений на Украину. Эту идею поддержали только страны Балтии.



"Они говорят, что хорошо, что будет какая-то линия соприкосновения. Главное – прекратить конфликт. Но политическое урегулирование они все равно откладывают на потом", – добавил Лавров.

Ранее министр заявил, что Россия и США пока не согласовали основные параметры по урегулированию украинского конфликта. На их проработку требуется время.

Также Лавров отметил, что Россия не просит отменять введенные против нее санкции. В плане торговых связей с Соединенными Штатами все будет зависеть от того, как они планируют реализовывать возобновление экономического взаимодействия, которое, по информации министра, перекрыто на 95%.