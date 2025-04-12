Reuters: Уиткофф посоветовал Трампу признать новые регионы РФ

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Спецпосланник США Стивен Уиткофф заявил американскому президенту Дональду Трампу, что самым быстрым способом урегулировать конфликт на Украине является признание контроля РФ над территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Уиткофф выступил с таким докладом для Трампа вскоре после переговоров с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне.

При этом спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог, который тоже присутствовал на встрече, возразил Уиткоффу. По его мнению, украинские власти никогда не согласятся в одностороннем порядке признать контроль Москвы над указанными территориями.

Кирилл Дмитриев 5 апреля завершил свой визит в США, в ходе которого провел встречи с представителями администрации Дональда Трампа. Он поблагодарил американскую сторону за позитивные, искренние и конструктивные переговоры.

По словам Дмитриева, во время переговоров с представителями Вашингтона поднимались вопросы по восстановлению отношений между Россией и Штатами, в том числе обсуждалось развитие экономического сотрудничества и возобновление прямого авиасообщения между двумя государствами.

В свою очередь, Стивен Уиткофф прибыл в Россию утром 11 апреля для встречи с Владимиром Путиным. Помимо этого, он провел переговоры с Дмитриевым и посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге.

Ближе к вечеру началась встреча представителя США с российским лидером в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Она длилась 4,5 часа, основной темой были аспекты урегулирования на Украине. В Белом доме назвали поездку Уиткоффа в Россию шагом на пути к прекращению огня, а также к урегулированию конфликта в целом.