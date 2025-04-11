Белый дом назвал визит Уиткоффа в Россию шагом на пути к миру на Украине

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Поездка спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа в Россию является шагом на пути к прекращению огня на Украине, а также к урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает ТАСС.

"Мы считаем, что у нас есть рычаги влияния на переговорах о сделке о мире, мы намерены использовать эти рычаги", – отметила Ливитт, добавив, что американский лидер Дональд Трамп хочет "довести дело до конца".

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку прилетел в Санкт-Петербург утром 11 апреля. Изначально он встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Спустя время Уиткофф прибыл в Президентскую библиотеку, где началась их встреча с Путиным. На переговорах стороны обсудят вопрос нормализации отношений РФ и США, а также урегулирование украинского конфликта.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил возможность проведения телефонного разговора между Путиным и Трампом после того, как российский лидер завершит встречу с Уиткоффом.

