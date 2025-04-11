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11 апреля, 20:48

Политика

Спецпосланник президента США поблагодарил Путина за уделенное время

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф поблагодарил в самом начале встречи Владимира Путина за уделенное ему время, передает РИА Новости.

Заметив российского лидера, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку поправил галстук, а после положил ладонь к груди. Затем Путин и Уиткофф обменялись рукопожатием, которое длилось 7 секунд.

Уиткофф прибыл в Россию утром 11 апреля. Сперва он встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Затем Уиткофф приехал в Президентскую библиотеку в Санкт-Петербурге для встречи с Путиным. Их переговоры продолжаются уже больше двух часов. Стороны обсуждают вопросы восстановления отношений Москвы и Вашингтона, а также достижение мира на Украине.

В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможность проведения телефонного разговора между Путиным и Трампом по завершении встречи с Уиткоффом.

Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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