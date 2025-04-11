11 апреля, 20:48Политика
Спецпосланник президента США поблагодарил Путина за уделенное время
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Спецпосланник американского лидера Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф поблагодарил в самом начале встречи Владимира Путина за уделенное ему время, передает РИА Новости.
Заметив российского лидера, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку поправил галстук, а после положил ладонь к груди. Затем Путин и Уиткофф обменялись рукопожатием, которое длилось 7 секунд.
Уиткофф прибыл в Россию утром 11 апреля. Сперва он встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.
Затем Уиткофф приехал в Президентскую библиотеку в Санкт-Петербурге для встречи с Путиным. Их переговоры продолжаются уже больше двух часов. Стороны обсуждают вопросы восстановления отношений Москвы и Вашингтона, а также достижение мира на Украине.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможность проведения телефонного разговора между Путиным и Трампом по завершении встречи с Уиткоффом.
Переговоры Путина и Уиткоффа проходят в закрытом формате