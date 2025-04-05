Глава РФПИ Кирилл Дмитриев завершил визит в Вашингтон

Фото: ТАСС/Zuma/Mehmet Eser

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 5 апреля завершил свой визит в США, в ходе которого провел встречи с представителями администрации Дональда Трампа, и поблагодарил американскую сторону за позитивные, искренние и конструктивные переговоры. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

По словам Дмитриева, во время переговоров с представителями Вашингтона поднимались вопросы по восстановлению отношений между Россией и Штатами, в том числе обсуждалось развитие экономического сотрудничества и возобновление прямого авиасообщения между двумя государствами.

Ранее глава РФПИ рассказал журналистам, что на встречах с администрацией главы Белого дома также были подняты темы о сотрудничестве стран в Арктике и в области редкоземельных металлов. Дмитриев выступал за экономические выгоды от улучшения отношений между Россией и США, в частности предлагая сделки и сотрудничество.

Руководитель РФПИ стал самым высокопоставленным российским чиновником, который посетил Вашингтон с начала конфликта на Украине.

СМИ ранее писали, что американская сторона ожидает, когда Дмитриев доложит Владимиру Путину о результатах переговоров в Вашингтоне, прежде чем продолжить диалог по украинскому урегулированию.