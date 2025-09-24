Медведев указал на высокий риск прямого конфликта РФ и США

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о высоком риске прямого конфликта России и США в случае отказа Вашингтона от попыток ослабить Москву с помощью санкций и пошлин. Об этом политик написал в соцсети X.

По словам Медведева, российская сторона готова соблюдать договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Теперь свое решение должна принять администрация США.

"Но соблюдения буквы договора недостаточно. США должны отказаться от попыток ослабить Россию с помощью санкций и пошлин. В противном случае риск прямого конфликта останется высоким", – добавил Медведев.

Ранее Владимир Путин провел совещание с Совбезом РФ, в ходе которого поручил профильным ведомствам тщательно следить за наращиванием компонентов противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.

Глава государства предположил, что осуществление инициативы РФ могло бы стать серьезным вкладом в создание атмосферы, благоприятствующей предметному стратегическому диалогу с США.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп с трибуны ГА ООН потребовал, чтобы Европа присоединилась к американским санкциям против России. По его словам, Штаты могут ввести "очень жесткие пошлины", если РФ "не готова" заключить соглашение о прекращении украинского конфликта.