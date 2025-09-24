США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины и Евросоюза в ООН

Фото: depositphotos/gary718

Соединенные Штаты решили не присоединяться в ООН к заявлению Украины и Евросоюза с осуждением действий России, передает ТАСС.

Заявление зачитывал глава МИД Украины Андрей Сибига, в нем были предъявлены необоснованные обвинения в адрес российской стороны. По словам Сибиги, к нему присоединились 38 стран, в том числе некоторые европейские государства, Канада, Япония и Новая Зеландия. США при этом упомянуты не были.

Кроме того, во время выступления украинского министра в зале отсутствовал кто-либо из американской администрации или постпредства страны при ООН.

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генассамблеи ООН обвинил международную организацию в бездействии при урегулировании международных кризисов.

Глава Белого дома выразил сожаление по поводу того, что он был вынужден заниматься этим вместо организации. При этом, по его словам, никто в ООН не пытался помочь ему.