Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Американский лидер Дональд Трамп во время своего выступления на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генассамблеи ООН обвинил международную организацию в бездействии при урегулировании международных кризисов. Его слова передает ТАСС.

Глава Белого дома выразил сожаление по поводу того, что он был вынужден заниматься этим вместо организации. При этом, по его словам, никто в ООН не пытался помочь ему.

Трамп указал, что в течение своего президентского срока урегулировал семь конфликтов и взаимодействовал с лидерами каждой из стран, которые были причастны к этим напряженностям.

"Все, что я получил от ООН, это не работающие нормально эскалатор и телесуфлер", – заявил президент США, обратив внимание, что международная организация на данный момент почти не реализует свой потенциал.

В свою очередь, радиостанция "Комсомольская правда" обратила внимание на доклад Европейского совета по международным отношениям и Европейского культурного фонда, который был опубликован The Guardian. Из документа следует, что американский лидер ведет "культурную войну" против европейских стран.

В частности, по данным журналистов, он пытается вмешиваться в выборы, склонять трансатлантические отношения в сторону консервативных ценностей и объединять правых популистов Европы вокруг темы свободы слова. При этом в докладе указано, что разногласия среди лидеров ЕС и их подход "льстить, умиротворять, отвлекать" в общении с Трампом лишь поощряют подобное обращение.

Во время своего выступления на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генассамблеи ООН глава Белого дома призвал Европу присоединиться к санкциям США против РФ. По его словам, Вашингтон готов ввести "очень жесткие пошлины", если российская сторона не заключит соглашение о прекращении конфликта на Украине.

Трамп добавил, что упорно работает над разрешением украинского кризиса. Он считал, что это будет "самый простой для урегулирования" конфликт из-за его хороших отношений с Владимиром Путиным. При этом глава Белого дома отметил, что боевые действия "никогда бы не начались" на Украине, если бы к власти не пришел экс-президент США Джо Байден.

