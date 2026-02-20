Шеф-повара ресторанов проведут благотворительную акцию в поддержку бойцов СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В предстоящие выходные, 21 и 22 февраля, Тверской бульвар станет площадкой для благотворительной акции "Шефы и блины". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В течение двух дней гости смогут наблюдать мастерство известных шеф-поваров, которые будут готовить блины на открытых очагах, отведать авторские версии главного масленичного угощения и расширить свои гастрономические горизонты.

Вырученные от продажи блинов средства будут направлены на поддержку участников специальной военной операции. Мероприятие интегрировано в программу фестиваля "Масленица", который проходит в рамках проекта "Зима в Москве".

21 февраля в 13:00 кулинарное действо откроет шеф-повар ресторана "Восход" Максим Тарусин, чей 25-летний опыт работы в лучших заведениях мира обещает гостям знакомство с уникальными авторскими рецептами блинов.

В 14:00 к плите выйдет Эдуард Архипов, шеф-повар гранд-кафе "Шануар" (ресторанный дом Андрея Деллоса). Обладатель титула "Лучший шеф-повар Урала" по версии престижной национальной премии WhereToEat представит свое видение традиционного блюда.

В 15:00 гостей ждет встреча с гастрономическим искусством Юаня Бин Тао, шеф-повара ресторана "Пекинская утка" и победителя кулинарных состязаний провинции Шэньси. Ценители смелых вкусовых сочетаний смогут оценить его блины с изысканным восточным акцентом.

22 февраля в 13:00 своими нестандартными рецептами блинов поделятся шеф-повара гастропроекта "Сила Сибири". В 14:00 эстафету примет Денис Перевоз, президент Ассоциации кулинаров Москвы. Знаток высокой кухни, за годы карьеры в совершенстве овладевший техниками разных национальных кухонь, удивит публику оригинальным взглядом на приготовление масленичного символа.

Акция "Шефы и блины" станет точкой притяжения для мастеров гастрономии и гостей фестиваля "Масленица". Это будет возможностью не только насладиться необычными праздничными кушаньями, узнать секреты знаменитых поваров, но и внести вклад в помощь участникам СВО, а также стать частью доброй московской традиции.

Также бойцам в зоне спецоперации помогают участники фестиваля "Китайский Новый год в Москве". Основной локацией мероприятия стала Манежная площадь, где предприниматели получили возможность безвозмездно разместиться в ярмарочных павильонах.