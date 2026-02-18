Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 08:11

Общество

Участники фестиваля "Китайский Новый год в Москве" помогают бойцам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главной локацией столичного фестиваля "Китайский Новый год" стала Манежная площадь, где предприниматели получили возможность безвозмездно разместиться в ярмарочных павильонах. Они же с самого начала специальной военной операции (СВО) оказывают поддержку бойцам на передовой. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

На Манежной площади гостям и жителям столицы предлагают эксклюзивные разновидности элитного чая, приоткрывают тайны традиционных чаепитий и потчуют раменом с особыми "длинными" макаронами, символизирующими долголетие.

Сергей Шедов с коллективом проекта "Чайная мастерская" уже в третий раз присоединились к празднованию "Китайского Нового года в Москве". С 2022 года они формируют для военнослужащих специальные наборы: каждый вид чая выбирается, исходя из его характеристик и даже климатических условий.

"Мы кладем в посылки всё ассортиментное разнообразие нашей мастерской, чтобы уменьшить фронтовую тоску, ведь от этого напитка на сердце становится светлее и уютнее. Для поддержания тонуса – наши авторские шу пуэры. Сейчас зима, стоят морозы, поэтому в наборы включили и красные чаи. Они превосходно бодрят и дарят тепло. Положили также тегуаньинь и да хун пао для расслабления, а еще наш иван-чай", – рассказал Шедов.

Партия помощи, отправленная на прошлой неделе, стоила около 80 тысяч рублей. Бизнесмен отметил, что взаимодействует с земляком из Электростали Вадимом, основавшим НКО "Русский мир" для доставки гумпомощи. Он систематически направляет на линию соприкосновения машины с грузами.

Шедов подчеркнул, что для него ключевым было отыскать проверенного партнера, чтобы поддержка непременно дошла до получателей.

В каждый набор предприниматель вкладывает письмо с выражением признательности и памятку по завариванию чая. При этом он осознает, что в полевых условиях не всегда выдается свободная минута для этого ритуала, поэтому дописывает, что напиток можно заварить и в обычной кружке. По его убеждению, первостепенно – дать бойцам возможность согреться и чуть отвлечься от тяжелых фронтовых будней.

Персонал кафе "Рамен по-ланьчжоуски" готовит на празднике в столице традиционную китайскую лапшу, символизирующую долголетие. Согласно поверью, такую лапшу нельзя перекусывать: чем протяженнее нить, тем продолжительнее жизненный путь.

Обычно заведение функционирует неподалеку от станции метро "Новослободская", а на Манежной площади открыло сезонную точку. Часть вырученных средств рестораторы направляют на поддержку участников спецоперации.

"Завидев информацию о начинающемся сборе, мы немедленно переводим требуемые средства волонтерам или в благотворительные организации. Участвуем постоянно, потому что поддерживать бойцов крайне значимо. Даже скромные суммы способны сохранить чью-то жизнь", – сообщила Александра, представляющая ресторан.

Участвующие в городских фестивалях коммерсанты на безвозмездной основе получают места в ярмарочных киосках. Сэкономленные на аренде средства бизнесмены переводят в благотворительные структуры, оказывающие помощь бойцам специальной военной операции. Множество из них занимаются этим с первых дней начала СВО.

Помимо этого, предприниматели собственными силами транспортируют гуманитарные грузы в зону конфликта, взаимодействуют с добровольческими объединениями, а также отправляют военнослужащим и населению освобожденных территорий свою продукцию: тушенку, теплые вещи и детские игрушки.

Также благотворительная акция по сбору консервов для бойцов СВО проходит на рыбных рынках "Москва – на волне" в преддверии Дня защитника Отечества.

Мероприятие продлится до 20 февраля. Чтобы принять участие в акции, нужно купить любые консервы из рыбы или морепродуктов в специализированных отделах рынка, а затем положить их в "корзину добра".

Волонтеры из Москвы отправили более 11 тонн гуманитарной помощи в Курск и Донецк

Читайте также


обществогород

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика