Участники фестиваля "Китайский Новый год в Москве" помогают бойцам СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главной локацией столичного фестиваля "Китайский Новый год" стала Манежная площадь, где предприниматели получили возможность безвозмездно разместиться в ярмарочных павильонах. Они же с самого начала специальной военной операции (СВО) оказывают поддержку бойцам на передовой. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

На Манежной площади гостям и жителям столицы предлагают эксклюзивные разновидности элитного чая, приоткрывают тайны традиционных чаепитий и потчуют раменом с особыми "длинными" макаронами, символизирующими долголетие.

Сергей Шедов с коллективом проекта "Чайная мастерская" уже в третий раз присоединились к празднованию "Китайского Нового года в Москве". С 2022 года они формируют для военнослужащих специальные наборы: каждый вид чая выбирается, исходя из его характеристик и даже климатических условий.

"Мы кладем в посылки всё ассортиментное разнообразие нашей мастерской, чтобы уменьшить фронтовую тоску, ведь от этого напитка на сердце становится светлее и уютнее. Для поддержания тонуса – наши авторские шу пуэры. Сейчас зима, стоят морозы, поэтому в наборы включили и красные чаи. Они превосходно бодрят и дарят тепло. Положили также тегуаньинь и да хун пао для расслабления, а еще наш иван-чай", – рассказал Шедов.

Партия помощи, отправленная на прошлой неделе, стоила около 80 тысяч рублей. Бизнесмен отметил, что взаимодействует с земляком из Электростали Вадимом, основавшим НКО "Русский мир" для доставки гумпомощи. Он систематически направляет на линию соприкосновения машины с грузами.

Шедов подчеркнул, что для него ключевым было отыскать проверенного партнера, чтобы поддержка непременно дошла до получателей.

В каждый набор предприниматель вкладывает письмо с выражением признательности и памятку по завариванию чая. При этом он осознает, что в полевых условиях не всегда выдается свободная минута для этого ритуала, поэтому дописывает, что напиток можно заварить и в обычной кружке. По его убеждению, первостепенно – дать бойцам возможность согреться и чуть отвлечься от тяжелых фронтовых будней.

Персонал кафе "Рамен по-ланьчжоуски" готовит на празднике в столице традиционную китайскую лапшу, символизирующую долголетие. Согласно поверью, такую лапшу нельзя перекусывать: чем протяженнее нить, тем продолжительнее жизненный путь.

Обычно заведение функционирует неподалеку от станции метро "Новослободская", а на Манежной площади открыло сезонную точку. Часть вырученных средств рестораторы направляют на поддержку участников спецоперации.

"Завидев информацию о начинающемся сборе, мы немедленно переводим требуемые средства волонтерам или в благотворительные организации. Участвуем постоянно, потому что поддерживать бойцов крайне значимо. Даже скромные суммы способны сохранить чью-то жизнь", – сообщила Александра, представляющая ресторан.

Участвующие в городских фестивалях коммерсанты на безвозмездной основе получают места в ярмарочных киосках. Сэкономленные на аренде средства бизнесмены переводят в благотворительные структуры, оказывающие помощь бойцам специальной военной операции. Множество из них занимаются этим с первых дней начала СВО.

Помимо этого, предприниматели собственными силами транспортируют гуманитарные грузы в зону конфликта, взаимодействуют с добровольческими объединениями, а также отправляют военнослужащим и населению освобожденных территорий свою продукцию: тушенку, теплые вещи и детские игрушки.

Также благотворительная акция по сбору консервов для бойцов СВО проходит на рыбных рынках "Москва – на волне" в преддверии Дня защитника Отечества.

Мероприятие продлится до 20 февраля. Чтобы принять участие в акции, нужно купить любые консервы из рыбы или морепродуктов в специализированных отделах рынка, а затем положить их в "корзину добра".