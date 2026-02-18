Ватикан отказался входить в состав "Совета мира"

Фото: Getty Images/Antonio Masiello

Ватикан не войдет в состав "Совета мира" под руководством США. Об этом заявил госсекретарь Святого Престола Пьетро Паролин, передает агентство Reuters.

"Опасение состоит в том, что на международном уровне решать кризисные ситуации должна, прежде всего, ООН. Это один из пунктов, на которых мы настояли", – сказал он.

"Совет мира" был учрежден 22 января для управления Газой. Однако предполагается, что организация будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликтов и в других регионах.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, "Совет мира" не сможет заменить ООН. Он пояснил, что Соединенным Штатам не нравится всемирная организация, потому что там "надо кого-то уговаривать и искать компромисс".