18 февраля, 08:28

Город

Новый газопровод длиной более 1,6 км проложат в Вешняках

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Новый газопровод протяженностью более 1,6 километра строят в районе Вешняки. Проект позволит создать дополнительный резерв для газоснабжения районной тепловой станции "Перово" на востоке столицы, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Проект реализует комплекс городского хозяйства столицы. Работы стартовали в ноябре 2025 года, завершить их планируют к концу 2026-го. Новый объект, как отмечается, усилит систему питания станции, играющей ключевую роль в обеспечении теплом и горячей водой значительной части ВАО.

Строительство ведется с применением как традиционных, так и современных бестраншейных технологий. На части трассы специалисты используют способ открытой прокладки, а на участках с пересечением дорог и другими препятствиями применяют закрытые методы. В частности, используется бурошнековое и горизонтальное направленное бурение.

В качестве основного материала выбраны современные полиэтиленовые трубы, устойчивые к коррозии и рассчитанные на длительную эксплуатацию.

Проект предусматривает строительство шести закрытых переходов, а также установку четырех запорных устройств с дистанционным управлением. Устройства будут интегрированы в центральную диспетчерскую систему АО "Мосгаз", что позволит в режиме реального времени контролировать состояние газопровода и оперативно локализовать возможные нештатные ситуации.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы начали прокладывать новый газопровод высокого давления в Южном Бутове. Работы начались еще в конце 2025 года на участке между улицами Поляны и Бартеневской. Специалисты планируют продолжить свыше 700 метров современных труб из полиэтилена. Они отличаются высокой прочностью и повышенной устойчивостью к внешним факторам, а также более длительным сроком службы.

