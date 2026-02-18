Форма поиска по сайту

18 февраля, 10:07

Шоу-бизнес

Автор песен Ларисы Долиной пожаловалась на маленькую пенсию

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Композитор и певица Екатерина Семенова, которая писала песни для певицы Ларисы Долиной, заявила изданию "Абзац", что у нее "самая маленькая пенсия".

"Сейчас мне выплачивают 16 тысяч рублей. Конечно, хотелось бы большую пенсию для успокоения души. Не заниматься своим делом я в любом случае не могу", – сказала она.

Семенова также добавила, что за годы творческой деятельности так и не получила звания заслуженной или народной артистки, которое предполагает дополнительные выплаты.

Популярность композитора пришлась на 1980-е годы – в то время она активно участвовала в музыкальных конкурсах и вела телепередачи. В 1986 году певица стала ведущей программы "Шире круг".

Семенова также сотрудничала со многими известными артистами. В частности, для Долиной она написала песни "Глупое зеркало" и "Ты мне жизнь задолжал".

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил назначать победителям Олимпийских игр пенсию в размере 500 тысяч рублей. При этом он отметил, что его пенсия, как и у других олимпийских чемпионов, равна 60 тысячам рублей. Тихонов также подчеркнул, что спортсменов, победивших на Играх, на земном шаре очень мало и любой был бы счастлив получить это звание.

