Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 07:56

Политика
Главная / Новости /

Депутат Говырин: выплаты для работающих пенсионеров увеличатся в августе

В ГД рассказали об увеличении выплат работающим пенсионерам в 2026 году

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Прибавка к пенсии ожидается в августе у российских пенсионеров, которые официально работали в 2025 году после выхода на пенсию и за которых работодатели перечисляли страховые взносы в Соцфонд. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Выплаты будут увеличены автоматически исходя из суммы, поступившей в пенсионную систему в 2025 году.

"Право на перерасчет возникает независимо от того, сколько человек проработал – месяц или полный год. Сам размер прибавки зависит и от периода, который человек работал в прошедшем", – приводит РИА Новости слова Говырина.

Ранее сообщалось, что максимальный размер единовременной выплаты пенсионных накоплений может достичь почти 440 тысяч рублей. При этом ее средний размер составляет около 68 тысяч рублей.

По словам экспертов, россияне могут увеличить выплаты в 2,32 раза, отложив выход на пенсию на несколько лет. Размер страховой пенсии формируется из двух частей – фиксированной выплаты и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Премиальные коэффициенты повышают обе составляющие.

Россиянам рассказали, что ошибки в трудовой книжке могут привести к потере части пенсии

Читайте также


политикаобщество

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика