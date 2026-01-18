Депутат Говырин: выплаты для работающих пенсионеров увеличатся в августе

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Прибавка к пенсии ожидается в августе у российских пенсионеров, которые официально работали в 2025 году после выхода на пенсию и за которых работодатели перечисляли страховые взносы в Соцфонд. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Выплаты будут увеличены автоматически исходя из суммы, поступившей в пенсионную систему в 2025 году.

"Право на перерасчет возникает независимо от того, сколько человек проработал – месяц или полный год. Сам размер прибавки зависит и от периода, который человек работал в прошедшем", – приводит РИА Новости слова Говырина.

Ранее сообщалось, что максимальный размер единовременной выплаты пенсионных накоплений может достичь почти 440 тысяч рублей. При этом ее средний размер составляет около 68 тысяч рублей.

По словам экспертов, россияне могут увеличить выплаты в 2,32 раза, отложив выход на пенсию на несколько лет. Размер страховой пенсии формируется из двух частей – фиксированной выплаты и суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Премиальные коэффициенты повышают обе составляющие.