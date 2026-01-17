Россиян предупредили о влиянии ошибок в трудовой книжке на размер пенсии

Фото: ТАСС/Станислав Тихомиров

Неточности и ошибки в записях трудовой книжки могут привести к сокращению размера будущей пенсии, предупредила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

Самыми распространенными ошибками являются неверное или неполное название организации, отсутствие записи о ее переименовании, а также некорректные даты приема на работу или увольнения. Это может привести к тому, что данные периоды работы могут быть в результате не засчитаны в страховой стаж.

Кроме того, эксперт обратила внимание на такие частые ошибки, как несоответствие должности штатному расписанию, или неполное отражение изменений личных данных сотрудника.

Подольская добавила, что часть ошибок можно исправить через текущего работодателя, но в случае, если организация ликвидирована, вопрос приходится решать через суд.

Ранее в Минтруда сообщили, что с 1 февраля будут проиндексированы свыше 40 выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В текущем году коэффициент индексации составит 1,056, соответственно выплаты вырастут на 5,6%.

