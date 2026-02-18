Работа соцсетей приостановлена в Габоне из-за незаконного контента

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Высшее управление по коммуникациям Габона постановило немедленно приостановить работу соцсетей из-за распространения незаконного контента. Об этом заявил официальный представитель управления Жан Клод Франк Мандом, трансляцию брифинга вел телеканал Gabon 24.

В ведомстве рассказали, что некоторые активисты злоупотребляют цифровыми платформами и публикуют материалы, которые наносят ущерб чести учреждениям, гражданам и публичным лицам страны. Более того, утверждают власти, соцсети используются для распространения ложной информации, способной нарушить общественный порядок и навредить нацобороне.

В управлении выразили сожаление, что администрации платформ не модерируют публикуемые материалы должным образом. Постановление о приостановке работы соцсетей будет действовать до нового распоряжения.

Ранее сообщалось, что в Испании могут ограничить доступ к соцсетям детям младше 16 лет. Премьер-министр страны Педро Санчес пояснил, что платформы должны будут внедрить действенные системы проверки возраста, а также реальные и работающие барьеры.

Помимо этого, испанское правительство планирует представить новый проект о привлечении глав соцсетей к ответственности за незаконный и ненавистный контент.