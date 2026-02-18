Ночь на 18 февраля стала одной из самых холодных в столичном регионе с начала года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на среду, 18 февраля, стала одной из самых холодных в столичном регионе с начала года. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре РФ со ссылкой на данные метеостанций Москвы и Подмосковья.

По словам собеседника агентства, самая низкая температура была зафиксирована на метеостанции в поселке Черусти – минус 29,3 градуса. Также столбики термометров опускались ниже 25 градусов в Клину, Можайске и Коломне.

На базовой метеостанции ВДНХ в Москве минувшей ночью зафиксировали минус 18,7 градуса, а в центре столицы у гостиницы "Балчуг" – минус 12,5 градуса.

Как рассказали синоптики, самая низкая температура с начала года на метеостанции ВДНХ отмечалась в ночь на 3 февраля. Тогда столбики термометров находились на отметке минус 21,6 градуса. А 31 января температура там составляла минус 20,4 градуса.

Причиной кратковременных морозов специалисты назвали влияние антициклона. Неустойчивая погода остается в Московском регионе из-за чередования южных снежных циклонов и сухого морозного северного антициклона.

На Москву и область обрушился балканский циклон со снегопадами и метелями. Ожидается, что к пятнице, 20-го числа, он принесет новый рекорд высоты снежного покрова.