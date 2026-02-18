Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 11:10

Общество

Ночь на 18 февраля стала одной из самых холодных в столичном регионе с начала года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ночь на среду, 18 февраля, стала одной из самых холодных в столичном регионе с начала года. Об этом ТАСС заявили в Гидрометцентре РФ со ссылкой на данные метеостанций Москвы и Подмосковья.

По словам собеседника агентства, самая низкая температура была зафиксирована на метеостанции в поселке Черусти – минус 29,3 градуса. Также столбики термометров опускались ниже 25 градусов в Клину, Можайске и Коломне.

На базовой метеостанции ВДНХ в Москве минувшей ночью зафиксировали минус 18,7 градуса, а в центре столицы у гостиницы "Балчуг" – минус 12,5 градуса.

Как рассказали синоптики, самая низкая температура с начала года на метеостанции ВДНХ отмечалась в ночь на 3 февраля. Тогда столбики термометров находились на отметке минус 21,6 градуса. А 31 января температура там составляла минус 20,4 градуса.

Причиной кратковременных морозов специалисты назвали влияние антициклона. Неустойчивая погода остается в Московском регионе из-за чередования южных снежных циклонов и сухого морозного северного антициклона.

На Москву и область обрушился балканский циклон со снегопадами и метелями. Ожидается, что к пятнице, 20-го числа, он принесет новый рекорд высоты снежного покрова.

Минувшая ночь в Москве стала одной из самых морозных за эту зиму

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика