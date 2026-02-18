Politico: в ЕС не выделили деньги на поддержку граничащих с Россией регионов

Фото: 123RF.com/iloveotto

Еврокомиссия подготовила план поддержки пограничных восточных районов Евросоюза, которые пострадали от последствий конфликта на Украине. При этом Брюссель не предоставил средств на это до 2028 года и предложил привлечь международные институты, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Плану дали предварительное название "Отчет по восточным пограничным регионам". Его подготовил еврокомиссар Рафаэль Фитто. Согласно его идее, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония будут использовать часть фондов ЕС по региональному развитию в качестве гарантий для кредитов от европейских международных институтов.

При этом пять стран уже оценили новый семилетний бюджет ЕС, который вступит в силу в 2028 году, указало издание. Министр по европейским делам Литвы Сигитас Миткус надеется, что интересы государств Прибалтики "найдут отражение в переговорах".

"Этот план будет живым документом", – указал он.

Ожидается, что к нему могут присоединиться другие восточные страны Евросоюза, включая Румынию, Венгрию и Словакию.

Более того, по данным издания, на поддержку регионов могут выделить часть средств Европейского фонда конкурентоспособности. Его объемы достигают 410 миллиардов евро.

Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что Европа не находится в состоянии войны с Россией и не может просто конфисковать ее активы. При этом он выразил уверенность в том, что в итоге российские активы будут потрачены на восстановление Украины. Министр подчеркнул, что вопрос об активах будет поднят на мирных переговорах по данному конфликту.

