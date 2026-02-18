Захарова напомнила Польше о "счетах" Марины Мнишек

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik иронично прокомментировала информацию о намерении Польши подать иск к РФ, напомнив Варшаве о "счетах" Марины Мнишек.

"Передайте им, что тут еще не все счета Марины Мнишек (супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II и дочери польского магната. – Прим. ред.) оплачены, то есть, так сказать, мы тут еще являемся их кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные", – сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что Варшава готовит иск против Москвы с требованием репараций за последствия "советского господства". Новое дело может стать более масштабным, чем изучение потерь от нацистов, поскольку "господство" Советского Союза длилось более 40 лет.

При этом в польском Институте оценки военных потерь обратили внимание на преждевременность вопроса о том, сможет ли сумма компенсации от РФ превысить 1,3 триллиона евро, которые Польша требует от ФРГ.