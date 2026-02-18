Свыше 100 площадок освободили в столице для строительства по реновации за год

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В 2025 году во всех административных округах Москвы освободили свыше 100 площадок для реализации программы реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"За 2025 год мы освободили более 100 таких площадок. В частности, в Юго-Восточном административном округе – 29, в Восточном – 19. Еще 13 территорий для строительства сформировалось на северо-востоке столицы", – цитирует его пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На свободных территориях возводят новостройки и объекты социальной инфраструктуры для переселения москвичей по реновации. Таким образом, город улучшает качество среды, а жители получают новые квартиры в пределах своего района.

По словам Ефимова, главное – переселять горожан поэтапно. Это удается благодаря строительству новостроек на месте снесенных старых домов. Демонтируют их по технологии "умный снос" сразу после полного расселения. Все квартиры передаются москвичам с улучшенной отделкой, а рядом с домами находятся необходимая инфраструктура.

Глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что площадки для строительства в 2025 году освободились в 49 районах Москвы. 9 из них находятся в Измайлове, 8 – в Люблине, 5 – в Лефортове.

Некоторые жилые комплексы с безбарьерной средой уже построили, а некоторые еще возводят, добавил он. Все подъезды имеют широкие коридоры, а лифтовые холлы и вестибюли находятся на одном уровне. Также дорожки во дворах сделаны таким образом, чтобы удобно было всем жильцам.

Ранее стало известно, что на севере Москвы в декабре 2025 года завершилось строительство 6 домов по программе реновации. Новостройки появились в районах Головинском, Дмитровском, Коптеве и Аэропорт. Общая площадь квартир превышает 120 тысяч квадратных метров.