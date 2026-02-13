Около 17,5 тыс семей в Москве переехали в новые квартиры по реновации в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В прошлом году во всех округах столицы в современные жилые комплексы по реновации переехали около 17 500 семей, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Улучшение жизни москвичей – одна из основных задач программы реновации. Мы переселяем жителей из домов старого фонда в современные новостройки, квартиры <...> уже с улучшенной отделкой", – указал Ефимов.

В 2025 году на востоке Москвы новоселье отпраздновали свыше 4 000 семей, а на севере города – еще около 2 700 семей. Кроме того, на северо-востоке Москвы в новые квартиры переехали свыше 2 200 семей.

Власти не только предоставляют комфортное жилье москвичам, но и всесторонне поддерживают их на этапе переселения. Например, благодаря сервису "Помощь в переезде" горожане могут бесплатно воспользоваться услугами грузчиков, чтобы перевести вещи в новое жилье.

"Услугу "Помощь в переезде" москвичи могут заказать самостоятельно на портале mos.ru. Также можно оформить заявку на перевозку вещей очно в Центре информирования по переселению", – добавил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Всего с начала года услуги грузчиков и транспорт заказали свыше 12 700 семей, из которых 3 000 проживают на востоке города, около 2 500 – на севере и еще более 1 500 – на северо-востоке.

Ранее стало известно, что в 2025 году на месте снесенных домов в рамках реновации появилось 60 новых жилых комплексов. В прошлом году 14 таких новостроек появилось на юго-востоке столицы, по 8 зданий возвели на северо-востоке и юго-западе, а по 7 – на востоке и северо-западе города.

