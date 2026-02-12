Форма поиска по сайту

12 февраля, 12:38

Город

Московский фонд реновации стал лидером по вводу жилья среди застройщиков России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Московский фонд реновации стал лидером по вводу жилья среди российских застройщиков в 2025 году. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Всего в рамках программы реновации в прошлом году возвели 119 домов жилой площадью около 2,3 миллиона квадратных метров. В новостройках более 35 тысяч квартир. Жилые комплексы расположены во всех административных округах Москвы, отметил вице-мэр.

Сроки возведения домов значительно сократились благодаря современным технологиям. Например, в декабре 2025 года в столице завершилось строительство дома из крупногабаритных модулей на улице Гарибальди. Работы заняли 6,5 месяца.

По итогам 2025-го в рамках программы реновации 21 дом построили на юго-востоке и востоке города. В общей сложности там оборудовали около 13 тысяч квартир. Кроме того, в районе Кузьминки построили 9 домов более чем с 2,5 тысячи квартир, рассказал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Строительство ЖК по реновации проходит под контролем Мосгосстройнадзора. С начала возведения новостроек инспекторы суммарно провели на площадках свыше тысячи выездных проверок. В мероприятиях также участвовали сотрудники Центра экспертиз, которые проводили лабораторно-инструментальные исследования, указал глава комитета Антон Слободчиков.

Ранее жилой комплекс по реновации возвели в районе Фили-Давыдково. Его общая площадь составила около 32 тысяч квадратных метров. Новостройка состоит из 3 корпусов переменной этажности, в них 302 квартиры суммарной площадью порядка 17 тысяч "квадратов".

"Новости дня": темпы строительства жилья по программе реновации в Москве будут увеличены

городреновация

