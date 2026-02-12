Жилой комплекс по реновации построили в районе Фили-Давыдково

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой комплекс по программе реновации построили в столичном районе Фили-Давыдково. Общая площадь новостройки составляет около 32 тысяч квадратных метров, рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский.

Комплекс возвели по адресу улица Пивченкова, дом 1. Новостройка состоит из 3 корпусов переменной этажности, объединенных одноэтажной пристройкой, двором и подземной парковкой. Всего в них 302 квартиры суммарной площадью порядка 17 тысяч "квадратов". Для маломобильных горожан адаптированы 4 жилых помещения, отметил Овчинский.

По его словам, на придомовой территории оборудовали детскую и спортивную площадки, а также место для тихого отдыха. Неподалеку находятся станции метро "Пионерская", "Филевский парк" и "Славянский бульвар". В пешей доступности есть детские сады, школы, салоны и аптеки.

Жилой комплекс построили по индивидуальному проекту. Его отличительной чертой является светлая арочная конструкция, невесомо соединяющая 3 корпуса. Белые арки гармонично продолжают витражное остекление первого этажа и служат границей между внутренним пространством для отдыха и внешней инфраструктурой. Фасады зданий облицованы бетонной плиткой, хризотилцементными и фиброцементными панелями в природных оттенках.

Новостройку обслуживает расположенный вместе с паркингом в подземной части здания индивидуальный тепловой пункт. Благодаря этому в каждой квартире обеспечено необходимое количество тепла.

При этом первые этажи корпусов не предназначены для размещения жильцов. Там подготовили помещения для магазинов, салонов красоты и других объектов коммерческой инфраструктуры.

Строительство на всех этапах контролировал Мосгосстройнадзор. В общей сложности на объекте провели 13 выездных проверок, рассказал председатель комитета Антон Слободчиков.

Для москвичей стал доступен новый сервис "Реновация" в мобильном приложении "Моя Москва". Новый сервис находится в разделе "Дом" на главном экране. Там участники программы могут отслеживать все этапы переезда, иметь под рукой персональную информацию о необходимых документах и контактах, получать уведомления и услуги для переезда.