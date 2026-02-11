Форма поиска по сайту

11 февраля, 16:47

Город

Свыше 500 москвичей приступили к переселению по программе реновации в Люблине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 500 москвичей приступили к переселению в новостройку по программе реновации в столичном районе Люблино. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, москвичам из четырех старых домов предложили жилье по программе реновации в доме 6А в Спортивном проезде.

"Всего в районе переселением уже затронуты 63 дома из 152, включенных в программу. Договоры на равнозначное жилье здесь заключили более 11,7 тысячи человек – 40% от числа всех жителей, которые должны быть расселены. Они получили квартиры в 18 новостройках", – сказал Ефимов.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что к осмотру жилья в Спортивном проезде люди приступили поэтапно в конце января.

По ее словам, участники программы реновации получают квартиры с готовым ремонтом и сантехникой. Это позволяет организовать переезд для горожан без дополнительных временных и финансовых затрат.

При этом расселяемые дома расположены по соседству с новостройкой. Рядом находятся магазины, детские сады и школы, а также Московский объединенный музей-заповедник "Люблино". Имеются остановка городского наземного транспорта и станции "Волжская" и "Люблино" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что в новостройке 277 квартир с готовой улучшенной отделкой. Также благоустроена придомовая территория.

"Четыре из них оборудованы для маломобильных жильцов – там широкие коридоры и дверные проемы, чтобы было удобно передвигаться на кресле-коляске, а в санузлах предусмотрены специальные поручни", – подчеркнул он.

Ранее Сергей Собянин заявил, что программа реновации в Москве выполнена более чем на 25%. В новые квартиры уже въехали или находятся в процессе переезда около 258 тысяч москвичей. При этом в 2025 году построили около 2,3 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордным показателем.

"Новости дня": новый дом по программе реновации построили в Северном Измайлове

городреновация

