Собянин: программа реновации полностью выполнена в 12 районах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Программа реновации в Москве выполнена более чем на 25%, в новые квартиры уже въехали или находятся в процессе переезда около 258 тысяч жителей столицы. Об этом в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, переселенцы получают не только новое жилье, но и обновленную городскую среду рядом с домом. В 2025 году в рамках программы построили около 2,3 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордным показателем. Московский фонд реновации также занял первое место в России по объему введенного жилья.

Кроме того, при строительстве активно внедряются новые технологии. В районе Черемушки впервые возвели жилой дом из крупных модулей всего за 6,5 месяца.

В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию еще 2,5 миллиона квадратных метров жилья, что позволит переселить почти 60 тысяч человек. В настоящее время на разных стадиях проектирования и строительства находится около 11 миллионов квадратных метров жилья.

Полностью программа уже завершена в 12 районах Москвы, ее окончание запланировано на 2032 год.

Ранее Собянин отмечал, что столица успешно конкурирует на равных с ведущими мировыми мегаполисами. Москва не только сохраняет свои стратегические цели развития, несмотря на возникшие трудности, но и ставит перед собой новые амбициозные задачи, направленные на повышение качества жизни.

На данный момент Москва занимает второе место по объему экономики среди всех мегаполисов мира. По словам Собянина, с 2010 года валовый региональный продукт (ВРП) столицы увеличился на 41%.