Собянин: Москва занимает второе место по размеру экономики среди мегаполисов мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва занимает второе место по размеру экономики среди всех мегаполисов мира. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме (МГД) о результатах деятельности правительства Москвы.

"Постоянно идем вперед, ставим перед собой новые амбициозные цели. На равных конкурируем с ведущими мегаполисами планеты, стремимся выйти на новый уровень развития и создать новое качество жизни в Москве, в динамичном, современном, комфортном и безопасном городе. <…> Начну с экономики города", – сказал мэр.

Градоначальник отметил, что с 2010 года валовый региональный продукт в столице вырос на 41%. В настоящее время по размеру экономики Москва занимает второе место среди крупнейших мегаполисов планеты.

Мэр добавил, что по итогам 2025 года объем инвестиций из всех источников финансирования, вероятно, превысит 9 триллионов рублей, что в четыре раза больше показателей 2010 года.

Ранее Собянин заявил, что власти города поставили задачу к 2030 году увеличить промышленную площадь в городе с 13 до 25 миллионов квадратных метров. По словам мэра, в Москве должна произойти "новая индустриализация". Это будут высокотехнологичные производства с хорошей добавленной стоимостью, рабочие которых будут получать хорошую зарплату.

При этом Москва сохранит положительную динамику социально-экономического развития и в 2026–2028 годах. Эту динамику обеспечивают в том числе развитие инфраструктуры, стимулирование инвестиций, создание рабочих мест и формирование качественной городской среды.

