09 февраля, 18:23

Общество
Психолог Пуля: привычка заправлять постель после подъема повышает продуктивность

Психолог раскрыла, почему полезно заправлять постель сразу после пробуждения

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Наличие простой привычки заправлять постель сразу после подъема может заметно повысить продуктивность и улучшить настроение. Об этом заявила врач-психолог Светлана Пуля в беседе с "Газетой.ру".

По словам специалиста, сам процесс занимает всего 60–120 секунд, но запускает важный поведенческий механизм. Первая выполненная задача дня подает мозгу сигнал о начале действий, снижает склонность к промедлению и задает "тон" для последующих дел.

"Выполнив простую задачу сразу после подъема, человек уменьшает склонность к промедлению и повышает готовность браться за следующие дела. Маленькая победа запускает цепочку действий", – пояснила психолог.

Кроме того, заправленная постель уменьшает визуальный хаос в комнате, позволяя мозгу эффективнее перерабатывать информацию и сосредоточиться на более важных задачах. По ее словам, банальное упорядочивание пространства снижает стресс и когнитивную нагрузку.

Эксперт рекомендовала превратить заправку постели в предсказуемый ритуал: встать, встряхнуть одеяло, разгладить простыню, уложить покрывало и выровнять подушки. Чтобы закрепить привычку, можно привязать ее к сигналу будильника и добавить небольшую награду – чашку кофе, к примеру.

Для тех, кто живет не один, специалист порекомендовала простой способ избежать утренних препирательств из-за постели. Она предложила установить простое правило: либо заправляет тот, кто первым встал, либо задачи делятся между членами семьи. Например, один отвечает за подушки, другой за покрывало. Такой алгоритм не только предотвращает конфликты, но и значительно экономит время.

Эксперт отметила, что метод подходит не всем. Если человек нередко пробуждается ночью и затем вновь ложится, заправлять постель бессмысленно. Также в некоторых случаях желательно оставлять кровать незастеленной, чтобы она проветрилась после сна. В остальных случаях это простой и безопасный способ начать день продуктивно.

Ранее россиянам раскрыли, чем чреват сон в "картофельной" кровати, представляющей из себя скомканную простынь на резинке, наполненную подушками и мягкими игрушками. Человек, лежащий в такой кровати, теряет физиологический лордоз поясницы, что приводит к увеличению нагрузки на фасеточные суставы и межпозвонковые диски. Также неправильно располагается и шея. Если голова лежит под неудобным углом, то она начинает болеть из-за перегрузки шейного отдела.

