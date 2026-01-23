Врач Царева: "ленивые" выходные могут вызвать бессонницу и повысить тревожность

Фото: depositphotos/ufabizphoto

Ранний подъем утром и короткий дневной сон помогут восстановиться за время выходных. При этом привычка отсыпаться может негативно сказаться на здоровье, рассказала Москве 24 врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

По ее словам, нужно стараться всегда придерживаться единого времени пробуждения и отхода ко сну. Максимум допустимо в нерабочие дни сместить режим на два часа.





Елена Царева врач – невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Если погрешность больше, запускается процесс восстановления. На каждый час смещения времени сна уходят сутки адаптации. В это время человек может чувствовать себя разбитым, повышается уровень тревожности, и увеличивается риск возникновения депрессии.

Однако в выходные можно позволить себе дневной сон, но он должен длиться не более 15–20 минут: в противном случае начинается погружение в глубокую стадию, способствующую тяжелому пробуждению и ощущению вялости, спаду энергии.

Чтобы действительно восстановиться за время выходных, необходимо проводить их активно и со сменой деятельности, подчеркнула врач.

"То есть, если все будни приходилось выполнять умственную работу, в субботу и воскресенье стоит добавить больше физической деятельности. Например, погулять, заняться спортом. Это поможет разгрузить мозг и почувствовать усталость – в итоге заснуть вовремя будет проще. "Ленивые" выходные, как правило, приводят к бессоннице и позднему отходу к ночному отдыху", – предупредила Царева.

