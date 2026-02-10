Форма поиска по сайту

10 февраля, 11:41

Мэр Москвы

Собянин рассказал, что его команда работает по принципам свободы и ответственности

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал, что его команда работает по принципам свободы и ответственности, что помогает добиться быстрого результата в госуправлении. Мэр высказался об этом на пленарной сессии в ходе Международного конгресса государственного управления – 2026.

Вместе с тем глава города поделился, как подбирает сотрудников. Он напомнил, что у всех госслужащих есть свои амбиции и желания, поэтому нужно давать им возможность раскрыть таланты. Главное не "передвигать" управленцу ноги, а направлять его и помогать, подчеркнул Собянин.

"А управленец, которому передвигать нужно ноги, просто должен работать в другой команде", – сказал он.

По мнению мэра, при подборе команды для плодотворной работы необходимо обращать внимание на людей, которые нацелены на конечный результат. При этом те, для кого процесс важнее итога, могут "найти другого командира", заключил градоначальник.

Ранее Собянин подчеркивал, что Москва на равных конкурирует с ведущими мегаполисами планеты. По его словам, столица не отступает от стратегических целей развития, несмотря на сложности. Мэр указывал, что развитие города продолжается, а столичные власти ставят новые амбициозные цели.

мэр Москвыполитика

