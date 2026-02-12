Форма поиска по сайту

12 февраля, 14:21

В мире

Умерла вдова создателя шоколадной компании Ferrero

Фото: ТАСС/Zuma/Bruno Murialdo/Ropi

На 88-м году жизни умерла вдова основателя кондитерской группы Ferrero Микеле Ферреро – Мария Франка Ферреро (в девичестве Фиссоло. – Прим. ред.), проживавшая последние годы в итальянской Альбе. Об этом сообщило агентство ANSA.

Она занимала пост почетного пожизненного президента компании, которой сегодня руководит их сын Джованни Ферреро. Свою карьеру Ферреро начала в фирме будущего мужа в качестве переводчицы, а позже стала частью руководства семейного бизнеса, превратившегося в международный концерн.

Ferrero известна, в частности, пастой Nutella, шоколадными яйцами "Киндер-сюрприз" и другими популярными кондитерскими изделиями. Компания владеет десятками производственных площадок и работает более чем в 170 странах. Кроме того, семья Ферреро входит в число самых состоятельных в Италии.

Микеле Ферреро умер в 2015 году после продолжительной болезни. До этого, в 2011-м, семья потеряла старшего сына Пьетро, у которого случился сердечный приступ.

Несмотря на закрытый образ жизни, Ферреро активно занималась благотворительностью и входила в списки самых богатых женщин по версии Forbes. В 2024 году она была награждена орденом "За заслуги перед Итальянской Республикой" с присвоением звания кавалера Большого креста.

