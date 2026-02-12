Мосводосток начал очистку водосточной инфраструктуры от наледи

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Сотрудники ГУП "Мосводосток" приступили к очистке водосточной инфраструктуры столицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В частности, работы по устранению снежной шуги и наледи с решеток и камер водоприемных колодцев было решено провести из-за значительных колебаний температуры и потепления. Причем особое внимание уделяется магистралям, пешеходным зонам и остановкам общественного транспорта.

"Мероприятия необходимы для беспрепятственного пропуска талой воды в водосточную сеть во избежание образования временных скоплений воды", – пояснили в КГХ.

В то же время и другие службы столицы перешли на усиленный режим работы из-за снегопада. По мере выпадения осадков, согласно регламентам, проводится сплошное механизированное прометание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой. В соответствии с погодной ситуацией цикл работ повторяется.

Аналогичные работы проводятся и на станциях Московской железной дороги (МЖД). Причем к мероприятиям привлекли промышленных альпинистов. Они работают по ночам, чтобы не создавать неудобств пассажирам и не мешать движению поездов.

