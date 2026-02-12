Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 14:27

Общество

Около 1,4 тыс торжеств в честь юбилеев супружеской жизни провели в 2025 году в Москве

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

В 2025 году в Москве провели около 1,4 тысячи торжественных церемоний в честь юбилеев супружеской жизни – это более чем в три раза превышает показатели предыдущего года, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, чествование юбиляров стало уже устоявшейся городской традицией. Такие пары служат примером для молодых семей и предметом гордости столицы.

В прошлом году формат расширили – церемонии начали проводить не только во дворцах бракосочетания, но и в центрах московского долголетия в рамках проекта "Московское семейное долголетие". Количество доступных площадок выросло в 4,5 раза, что позволило парам выбирать более удобные и близкие им места для праздника.

Чаще всего в 2025 году чествовали пары с 10-летним стажем – таких церемоний прошло более 280. Свыше 330 семейных пар отметили 50-летний юбилей. Около 120 юбиляров отпраздновали 55, 60, 65 и 70 лет совместной жизни.

Самым популярным месяцем для торжеств стал июль – его выбрали 205 пар. Высоким спросом также пользовались август и октябрь: в каждом из них юбилеи отметили около 200 семей.

В настоящее время в городе доступно более 50 локаций для проведения церемоний. Бессменным лидером остается Дворец бракосочетания № 1, который выбрали более 230 пар.

Чтобы организовать торжество, юбилярам нужно лично обратиться в выбранный загс. Сотрудник поможет определиться с датой и временем, а также предложит заполнить анкету для подготовки индивидуального сценария церемонии. Инициировать событие могут не только сами супруги, но и их дети или внуки. Услуга предоставляется бесплатно.

Кроме того, пары, отметившие 40 и более лет совместной жизни, могут провести церемонию в центрах московского долголетия. Чествование в этом случае также проводит официальный представитель столичного загса.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах парам, которые долгие годы состоят в браке, положены соответствующие выплаты. Например, в Санкт-Петербурге семьи получают 70 тысяч рублей за 70 лет совместной жизни и 75 тысяч рублей за 75 лет брака при условии проживания обоих супругов в городе.

Читайте также


обществогород

Главное

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика