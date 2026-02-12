Около 1,4 тыс торжеств в честь юбилеев супружеской жизни провели в 2025 году в Москве

Фото: пресс-служба управления ЗАГС Москвы

В 2025 году в Москве провели около 1,4 тысячи торжественных церемоний в честь юбилеев супружеской жизни – это более чем в три раза превышает показатели предыдущего года, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, чествование юбиляров стало уже устоявшейся городской традицией. Такие пары служат примером для молодых семей и предметом гордости столицы.

В прошлом году формат расширили – церемонии начали проводить не только во дворцах бракосочетания, но и в центрах московского долголетия в рамках проекта "Московское семейное долголетие". Количество доступных площадок выросло в 4,5 раза, что позволило парам выбирать более удобные и близкие им места для праздника.

Чаще всего в 2025 году чествовали пары с 10-летним стажем – таких церемоний прошло более 280. Свыше 330 семейных пар отметили 50-летний юбилей. Около 120 юбиляров отпраздновали 55, 60, 65 и 70 лет совместной жизни.

Самым популярным месяцем для торжеств стал июль – его выбрали 205 пар. Высоким спросом также пользовались август и октябрь: в каждом из них юбилеи отметили около 200 семей.

В настоящее время в городе доступно более 50 локаций для проведения церемоний. Бессменным лидером остается Дворец бракосочетания № 1, который выбрали более 230 пар.

Чтобы организовать торжество, юбилярам нужно лично обратиться в выбранный загс. Сотрудник поможет определиться с датой и временем, а также предложит заполнить анкету для подготовки индивидуального сценария церемонии. Инициировать событие могут не только сами супруги, но и их дети или внуки. Услуга предоставляется бесплатно.

Кроме того, пары, отметившие 40 и более лет совместной жизни, могут провести церемонию в центрах московского долголетия. Чествование в этом случае также проводит официальный представитель столичного загса.

Ранее сообщалось, что в некоторых российских регионах парам, которые долгие годы состоят в браке, положены соответствующие выплаты. Например, в Санкт-Петербурге семьи получают 70 тысяч рублей за 70 лет совместной жизни и 75 тысяч рублей за 75 лет брака при условии проживания обоих супругов в городе.