Экс-сенатор Епифанова: выплаты за долгий брак положены в ряде российских регионов

Фото: depositphotos/Syda_Productions

В некоторых российский регионах парам, которые долгие годы состоят в браке, положены соответствующие выплаты. Об этом рассказала в беседе с RT председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), экс-сенатор Ольга Епифанова.

Она уточнила, что на данный момент в России нет соответствующего федерального закона и выплаты определяются региональными властями.

"Примерно в 20 субъектах, включая Санкт-Петербург, Челябинскую область, Москву и Московскую область, уже действуют региональные выплаты к юбилеям брака (от 50 лет и старше. – Прим. ред.)", — рассказала собеседница.

По ее словам, в Санкт-Петербурге семьи получают 70 тысяч рублей за 70 лет совместной жизни и 75 тысяч рублей за 75 лет брака при условии проживания обоих супругов в городе.

В Челябинской области выплата за 70 лет брака составляет 150 тысяч рублей, в Московской области предусмотрены 5 тысяч рублей за 50 лет и 7 тысяч рублей за 60 лет, а в Москве сумма варьируется от 28 до 42 тысяч рублей за 50–70 лет в зависимости от действующего постановления.

Епифанова также пояснила, что для получения выплаты необходимо подать заявление через МФЦ или портал "Госуслуги", приложив документы о заключении брака и подтверждение регистрации или проживания в регионе, которое, как правило, требуется не менее 5 лет, а в отдельных случаях – до 20 лет.

Ранее сообщалось, что во вторую неделю нового года, с 5 по 11 января, в Москве поженились свыше 640 пар. Первыми зарегистрировать брак в наступившем 2026-м решили 36 пар. Особой популярностью в январские праздники пользовался Кутузовский Дворец бракосочетания.