В России предложили создать инструкцию по подготовке к беременности для молодых пар

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В России предложили создать подробную инструкцию для молодых пар, в которой будет поэтапно расписана подготовка к беременности. С инициативой выступил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT.

"За последние годы внедрено множество общероссийских и местных программ, помогающих родителям сделать шаг в сторону рождения ребенка. Однако не все супружеские пары наверняка знают, как правильно идти по дороге, ведущей к рождению долгожданного малыша", – объяснил Ветров.

По словам депутата, немало трудностей вызывают обход врачей, приобретение необходимых товаров для беременных и впоследствии новорожденного. Эти сложности, по его мнению, отталкивают многие пары от рождения ребенка.

Также Ветров предложил поместить в инструкцию раздел об альтернативных способах зачатия, которые доступны для россиян. Вручать такое пособие можно во время заключения брака вместе со свидетельством, а также при плановых прохождениях медицинского осмотра, подытожил он.

Ранее сообщалось, что размер ежемесячных выплат для семей с детьми в России составит от 9,2 до 18,4 тысячи рублей в 2026 году в зависимости от дохода и нуждаемости. Размер выплат также будут рассчитывать исходя из прожиточного минимума.

