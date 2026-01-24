В России могут отменить пошлины за выдачу паспорта и регистрацию брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич

Выдача паспорта и регистрация брака должны стать бесплатными для россиян, поскольку действующие пошлины не приносят больших доходов бюджету, однако являются не справедливыми. Об этом ТАСС рассказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Для получения паспорта в 14 лет, в 20 лет и дальше нужно платить 300 рублей. Получается, что для того, чтобы получить паспорт гражданина РФ, нужно заплатить? Это как-то немножко не вяжется. Это смешные деньги, которые ничего для бюджета России не сделают", – отметил он.

По словам парламентария, в прошлом году Госдума ввела несколько дополнительных пошлин для иностранных граждан. Такое решение депутат назвал правильным.

"А вот для наших граждан, конечно, нужно убирать", – добавил он.

Ранее сообщалось, что во вторую неделю нового года, с 5 по 11 января, в Москве поженились свыше 640 пар. Первыми зарегистрировать брак в наступившем 2026-м решили 36 пар. Особой популярностью в январские праздники пользовался Кутузовский Дворец бракосочетания.

Между тем Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса Дворца бракосочетания Зеленоградскому, Таганскому и Митинскому отделам ЗАГС. В последние годы в Москве реализуется программа обновления традиционных Дворцов бракосочетания и создания новых возможностей для проведения торжественных церемоний регистрации брака.

