Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 16:58

Политика

В России могут отменить пошлины за выдачу паспорта и регистрацию брака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Евич

Выдача паспорта и регистрация брака должны стать бесплатными для россиян, поскольку действующие пошлины не приносят больших доходов бюджету, однако являются не справедливыми. Об этом ТАСС рассказал председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Для получения паспорта в 14 лет, в 20 лет и дальше нужно платить 300 рублей. Получается, что для того, чтобы получить паспорт гражданина РФ, нужно заплатить? Это как-то немножко не вяжется. Это смешные деньги, которые ничего для бюджета России не сделают", – отметил он.

По словам парламентария, в прошлом году Госдума ввела несколько дополнительных пошлин для иностранных граждан. Такое решение депутат назвал правильным.

"А вот для наших граждан, конечно, нужно убирать", – добавил он.

Ранее сообщалось, что во вторую неделю нового года, с 5 по 11 января, в Москве поженились свыше 640 пар. Первыми зарегистрировать брак в наступившем 2026-м решили 36 пар. Особой популярностью в январские праздники пользовался Кутузовский Дворец бракосочетания.

Между тем Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса Дворца бракосочетания Зеленоградскому, Таганскому и Митинскому отделам ЗАГС. В последние годы в Москве реализуется программа обновления традиционных Дворцов бракосочетания и создания новых возможностей для проведения торжественных церемоний регистрации брака.

В 2025 году 360 тысяч пар подали заявление в ЗАГС через портал "Госуслуги"

Читайте также


политикаобщество

Главное

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика