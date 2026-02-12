Форма поиска по сайту

12 февраля, 15:39

Туризм

Власти Таиланда пока не приняли решение о сокращении безвизового срока для россиян

Фото: 123RF.com/kitzcorner

Решение о сокращении срока безвизового пребывания иностранных граждан, включая россиян, с 60 до 30 дней в Таиланде пока не принято. Об этом РИА Новости сообщили в департаменте информации МИД королевства.

В ведомстве пояснили, что в постановлении кабинета министров от 10 февраля 2026 года речь шла лишь о ходе пересмотра визовой политики, включая вопросы безвизового въезда. Любые возможные изменения еще предстоит всесторонне рассмотреть профильным органам. На данный момент никаких окончательных решений не принято.

В МИД Таиланда также рекомендовали СМИ и заинтересованным сторонам ориентироваться только на официальные обновления от министерства иностранных дел и Иммиграционного бюро страны.

Тем временем безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может быть введен в начале 2026 года. Вице-премьер Александр Новак отметил, что Москва и Эр-Рияд намерены в ближайшее время рассмотреть увеличение числа авиакомпаний, которые смогут выполнять рейсы между столицами.

