Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 10:22

Общество

Первый веганский алкоголь сертифицировали в России

Фото: 123RF.com/anneleven

В России сертифицировали первый веганский алкоголь. Сертификат получила компания "Башспиртпром", передает пресс-служба Роскачества.

Документы на алкогольную продукцию, бальзамы и уксус выдал орган по сертификации "Роскачество – Веган".

"Башспиртпром" – это первый производитель в Башкирии, который подтвердил соответствие своей продукции ГОСТ, устанавливающий строгие критерии к процессам производства пищевых продуктов. За счет этого исключаются примеси животных компонентов даже на молекулярном уровне.

По итогам сертификации предприятие получило право маркировать товары специальным утвержденным знаком, который был выбран на всероссийском голосовании, уточнили в пресс-службе.

Ранее в России начал действовать первый ГОСТ на чак-чак – традиционную восточную сладость в виде обжаренных во фритюре кусочков пресного теста, залитых медовым сиропом. Стандарт вводит единые требования к составу, качеству и безопасности блюда, а также дает четкое определение десерта и детально описывает технологические этапы его приготовления.

Читайте также


общество

Главное

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика