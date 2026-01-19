Биатлонист Тихонов: в РФ олимпийским чемпионам нужно увеличить пенсию до 500 тысяч рублей

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в беседе с РИА Новости заявил, что победителям Олимпийских игр можно было бы назначать пенсию в размере 500 тысяч рублей.

Тихонов отметил, что его пенсия также равна 60 тысячам рублей, как и у других олимпийских чемпионов.

"Каждый спортсмен мечтает стать олимпийским чемпионом. Любой был бы счастлив завоевать это звание. Нас, олимпийских чемпионов, на земном шаре очень мало", – подчеркнул он.

Тихонову 79 лет. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом в эстафете и многократным чемпионом мира по биатлону. Его достижение – четыре золотые олимпийские медали подряд – занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее Тихонов рассказал, что, помимо олимпийской пенсии, он получает офицерскую выплату в размере 62 тысяч рублей, поскольку является подполковником в отставке, а также пособие от региона – около 26 тысяч рублей. При этом биатлонист считает себя нищим.