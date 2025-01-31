Олимпийский чемпион Тихонов назвал себя нищим с пенсией в 140 тысяч рублей

Фото: ТACC/NEWS.ru/Денис Бочаров

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в интервью "Спорт-Экспрессу" назвал себя нищим с пенсией в размере 140 тысяч рублей.

По его словам, он получает олимпийскую пенсию, которая составляет 52 тысячи рублей, офицерскую выплату в размере 62 тысяч рублей, поскольку он является подполковником в отставке, а также пособие от региона – около 26 тысяч рублей.

78-летний Тихонов заявил, что ранее был богатым человеком, который создал крупнейшее агрохозяйство в России. Однако, как он утверждает, все "разворовали", а его самого "раздели подчистую".

В 2000–2007 годах олимпийский чемпион был одним из подозреваемых в организации попытки покушения на убийство губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. В 2007-м ему назначили 3 года лишения свободы, однако после освободили от наказания по амнистии.

Футболист "Ростова" Николай Комличенко ранее утверждал, что его шокируют цены на продукты в магазинах. По его словам, для комфортной жизни сейчас нужно уже не 100 тысяч рублей, а больше.

Спортсмен рассказал, что не может позволить себе постоянно покупать в большом количестве узбекские помидоры, которые он очень любит есть вместе с женой, так как его "жаба душит".

